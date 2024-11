Path of Exile II montre ses différentes classes ainsi que son gros contenu endgame

Encore un coup d'oeil pourpar la longue diffusion d'un Live qui en plus de fournir la cinématique d'introduction évoque le (gros) contenu de ce hack'n slash qui proposera dès le 6 décembre (PC, PS5, XBS) six classes de personnages, chacune avec deux ascendances une fois arrivé au endgame : Guerrier, Sorcière, Magicienne, Moine et Rôdeuse.Un endgame qui s'annonce pour le moins copieux avec de nouveaux défis et boss en plus de biomes modifiés, un arbre de compétences passives spécialement dédiées aux récompenses (et à la difficulté) ainsi qu'un système de craft pour pousser toujours plus loin vos possibilités de build.Rappelons que malgré son orientation F2P, l'accès anticipé sera néanmoins soumis à l'achat d'espèces de pack fondateur dont le moins cher sera à environ 28€. Vous y récupérerez l'équivalent en monnaie in-game.