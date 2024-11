Marvel's Spider-Man 2 : le trailer PS5 Pro

Faute de DLC dont les leaks ont probablement conduit vers quelque chose de plus copieux,garde encore un peu de lumière dans l'actualité, déjà parce qu'on n'oublie pas que la version PC arrivera fin janvier 2025 pour tenter de rattraper les tristes dernières performances de PlayStation sur Steam, mais également pour signaler que « bien évidemment », le titre n'échappera pas à son upgrade PlayStation 5 Pro.Au programme comme vous pouvez le voir ci-dessous, une avancée plutôt notable du Ray-Tracing (et il faut avouer que le jeu s'y prête bien) ainsi que les bienfaits du PSSR pour réunir le meilleur des deux mondes entre la résolution et le 60FPS normalement sans accroc.Les intéressés pourront tester ça eux-mêmes ce jeudi 7 novembre, avec ou sans lecteur, date du lancement de la mid-gen.