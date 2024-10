Black Ops 6 : et maintenant, le trailer PC

Comme chaque année, le nouveau cru « Call of » a droit à son trailer spécialement dédié au PC, où Beenox fait part de la présence d'environ 500 options de personnalisation dont le rendu 4K, la prise en charge des écrans ultra-larges et bien entendu la compatibilité avec la technologie AMD FSR 3 (ainsi que des options anti-cheat qui espérons-le feront leur taf).La phase de préchargement sera lancée le 21 octobre à 18h00 sur tous les supports, pour un lancement signé 4 jours plus tard, sans accès anticipé pour la campagne ou autre.