Le soulsborne AI Limit se laisse approcher par une démo jouable, dispo jusqu'au 21 octobre

On parlait encore hier soir avant le dodo d'un Soulsborne asiatique () mais c'est un tout autre qui fait aujourd'hui l'actualité avecse posant sur Steam et le PlayStation Store dans le cadre d'une démo jouable « limitée » dans le temps : elle sera supprimée le 21 octobre.La démo proposera environ 2h de jeu et du Boss Challenge, ainsi que des textes en anglais (le jeu final sera bien traduit en bon français). Quant aux problèmes techniques, n'oubliez pas que le titre n'a encore aucune fenêtre de sortie donc il y aura quoi qu'il arrive le temps d'arranger les choses.