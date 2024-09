Dynasty Warriors Origins : 23 minutes de présentation

Considéré comme l'un des piliers du TGS 2024,refait l'actualité avec une conséquente présentation d'une bonne vingtaine de minutes pour montrer les talents du nouveau héros « sans nom » et surtout l'évolution technique appréciable depuis le dernier épisode qui date tout de même de 2018.Des zones plus grandes sans tomber dans le monde ouvert, de nouvelles notions de stratégie et un nombre toujours plus grand d'ennemis à l'écran, tels seront les arguments de ce titre attendu pour le 17 janvier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.