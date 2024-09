Dynasty Warriors Origins : trailer et date de sortie

Koei Tecmo et Omega Force n'ont pas résisté à remettre en avantlors du dernier State of Play et c'est fort logique tant cet épisode du retour aux sources (aussi bien dans le scénario que le gameplay) est aussi celui de tous les espoirs, de longues années après l'échec critique et commercial de la tentative en monde ouvert.On reviendra sur le champ de bataille le 17 janvier 2025 (sortie mondiale) sur PC, PlayStation et Xbox Series.