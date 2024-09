Naruto Ninja Storm de retour sur mobile

Depuis quelques temps, une brèche s'est ouverte pour les jeux traditionnels sur mobile et Bandai Namco souhaite à son tour s'y engouffrer non pas avec le dernier AAA à la mode mais une vieillerie toujours plaisante pour les fans :, le tout premier.Une véritable claque graphique à l'époque (2008 hein), prévu sur iOS & Android ce 25 septembre avec un contenu identique mais fourni avec quelques améliorations et une option pour faciliter le gameplay au tactile, au prix heureusement très doux de 9,99€.