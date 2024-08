Atomfall : bande-annonce, fenêtre de lancement et édition spéciale ''limitée''

On en parlait dans la journée mais Rebellion, ce n'est pas seulement le futur, c'est aussi, son délire survivaliste dans une Angleterre fictive des années 50 (sous quarantaine), dont le lancement est désormais acté pour mars 2025 sur PC, PS5/4 et XBS/One, en plus du Game Pass.Détail en passant : une édition fortement limitée sera au programme avec ses goodies, accessible seulement sous précommande et à réserver AVANT le 11 octobre.