Diablo IV : présentation du Sacresprit

En fin d'année et plus précisément le 8 octobre sortira, première extension et loin d'être la dernière vu les propos de Blizzard, laissant entendre que nous aurons un nouveau morceau du genre chaque année.Une extension qui sera marquée par le retour de la zone de Nehantu et l'arrivée de la nouvelle classe Sacresprit bénéficiant en ce jour d'un trailer de présentation CG, et de plusieurs séquences de gameplay pour dérouler les arguments de cette espèce de mixe moine/assassin et sa possibilité d'exploiter les pouvoirs des différents totems affiliés : Jaguar (rapidité), Gorille (tank), Aigle (attaques mi-distance) et Scolopendre (poison).