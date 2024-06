Concord précise ses plans pour la bêta

Les plans concernant la période pré-launch deont été accrochés sur le tableau par PlayStation Studios, et ce sera donc du 12 au 14 juillet que la bêta ouvrira ses portes à ceux qui ont précommandé le jeu, suivie d'une phase pour tous du 18 au 21 juillet (uniquement PS5 dans tous les cas).Contenu de la bêta :- Les 16 personnages seront jouables- 4 cartes (sur 16) durant la bêta en accès anticipé- Une cinquième lors de la bêta pour tous- 3 modes (sur 6) durant la bêta en accès anticipé- Un quatrième lors de la bêta pour tousLes modes de jeu seront Trophy Hunt (Prime à récupérer sur les opposants, avec réapparition), Cargo Run (mode à objectif, sans réapparition), Clash Point (capture d'une zone unique, sans réapparition) et enfin de la vraie Capture/Contrôle de zones (avec réapparition).Le jeu complet arrivera le 23 août sur PC (Steam et Epic Games Store) comme PlayStation 5 au prix de 39,99€, avec promesse d'un suivi totalement gratuit en dehors des (nombreux) morceaux cosmétiques.Bonus :Une nouvelle vidéo de gameplay (signée Game Informer) dans le cadre d'une vague de preview aux retours allant dans le bon sens, malgré des interrogations sur la prestance de cette nouvelle IP face à une féroce concurrence.