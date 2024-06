Mina the Hollower : la nouvelle licence de Yacht Club de retour avec une bande-annonce

Deux ans après son annonce et la pleine réussite de son Kickstarter (1,23 millions d'euro récoltés sur les 300.000 souhaités de base),est venu donner des nouvelles, lui qui incarne tout de même la vraie nouvelle licence de Yacht Club une décennie aprèsavec son très agréable style GBC façon, et sa bande-son typée MSX et signée Jake Kaufman.Tout comme, le titre ne se contentera pas de faire un copié/collé d'époque, apportant avec lui plusieurs features de modernité dont plusieurs mécaniques RPG, pour une ambition renouvelée depuis le premier reveal notamment du côté des options d'évolution et la taille du monde. A ce propos, l'essentiel du jeu est bouclé dans les grandes lignes, hormis la partie finale.Yacht Club évite soigneusement le coup des reports en ne délivrant toujours aucune date de sortie pour ce titre prévu sur l'intégralité des supports.