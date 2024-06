Delta Force Hawk Ops : trailer et Alpha Test en vue

Faute de nouveaupour le moment (mais ça arrivera),devrait tenter sa chance en fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec déploiement le mois prochain d'une Alpha Test sur Steam, dont l'audience sera déployée ensuite à d'autres supports.Au lancement, chacun sera totalement libre de s'y essayer vu l'orientation F2P, avec au programme un mode campagne solo reprenant le scénario de la Chute du Faucon Noir, et bien entendu le multi, avec d'un côté le PVPVE, de l'autre du plus classique PVP mais néanmoins à grande échelle, avec les véhicules qui vont avec.