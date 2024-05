Paper Mario 2 se lance sur Switch en vidéo

Nintendo nous signaler avec ce trailer de lancement l'arrivée aujourd'hui même dans les bacs du remaster de, deuxième épisode de la franchise au plombier « tout plat », et comme les renseignés le savent, dernier d'une certaine façon à avoir abordé la formule purement RPG avant de partir dans d'autres directions plus grand public sur 3DS, Wii U et Switch.Rappelons qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que Nintendo tente un coup financier avec cette franchise en attendant un prochain épisode inédit :est désormais considéré comme une licence morte, tandis queest le plus gros succès de la série après près de 4 millions de ventes.