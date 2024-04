SAND LAND : trailer de lancement à J-1

Bandai Namco nous rappelle avec ce trailer de lancement que c'est demain que sortira l'adaptation de, franchise du regretté Akira Toriyama remise au goût du jour avec la sortie d'un récent anime couvrant le one-shot tout en ajoutant un arc inédit, donc la même chose que pour le jeu.Les premiers retours vont du bon au moins bon et chacun pourra juger de la chose dès le 26 avril sur PC, les deux générations PlayStation et Xbox Series, en rappelant une nouvelle fois la présence d'une démo jouable uniquement là pour tâter le gameplay (on est balancé dans l'open-world sans contexte ni quêtes).