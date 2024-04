Eiyuden Chronicle HH : trailer de lancement

Un petit trailer de lancement pour nous rappeler que c'est en ce jour du mardi 23 avril que sort, l'un des plus gros succès JV de l'histoire de Kickstarter ayant réclamé une forte patience après presque 4 ans d'attente, alors que les premiers retours jugent ironiquement qu'un petit laps de temps supplémentaire n'aurait pas été du luxe.Si les qualités et défauts de cette suite spirituelle deseront jugés par chacun, sont surtout pointés du doigt divers problèmes techniques sur consoles (particulièrement sur Switch) et une traduction FR parfois douteuse. Jusqu'à de futurs patchs ?