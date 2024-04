Retour sur la première présentation de Kingdom Come : Deliverance II, dont visuels et infos

Hier, sans aucune surprise vu les leaks, eut lieu la présentation attendue de, nouvelle production des tchèques de Warhorse Studios (entre temps avalé par Embracer), pour un lancement prévu cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, tandis que l'on croise déjà les doigts pour un jeu cette fois « sans trop de bugs Day One ».Des visuels ont été ajoutés pour le communiqué ainsi que quelques premières informations en attendant quelque chose de plus conséquent pour l'actualité du printemps et de l'été :- Plus de 250 personnes au charbon pour cette suite- 6 ans de développement- Toujours sous CryEngine- Suite directe, donc mettant toujours en scène Henry aux cotés de Sir Hans- Quête principale plus longue et avec deux heures supplémentaires de cinématiques- Toujours un gros focus sur le réalisme mais un peu plus de souplesse (pas plus de précisions)- Des combats améliorés (on espère pour les rencontres face à plusieurs opposants)- Nouvelles armes- Système de criminalité plus pousséC'est tout, et non, toujours pas de nouvelles pour une upgrade du premier.