Pendant le sommeil réparateur, Atlus a diffusé une deuxième bande-annonce depour en montrer toujours plus sur le nouveau casting de démons, quelques-uns des nouveaux donjons ou encore la nouvelle forme du protagoniste Nahobino.La sortie, légèrement avancée pour rappel, est attendue pour le 14 juin et cette fois sur l'intégralité des supports pour ne plus faire de jaloux : PC, PS5, XBS, Switch mais également PlayStation 4 et Xbox One.