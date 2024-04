JumpShip : les anciens de Hazelight et Mojang nous font un Sea of Thieves spatial

Dans le cadre du programme ID@Xbox, les développeurs de Keepsake Games ont présenté leur premier projet qui fait déjà de l'oeil à ceux qui ont pu s'y essayer., c'est son nom, se présente comme un nouveau titre orienté action/coop jusqu'à 4 joueurs avec sa petite particularité : la transparence totale (donc aucun temps de chargement) entre les phases en vaisseau et à pied, jusqu'à inclure l'espace.En bref, pensez àversion futuriste avec des missions conçues main malgré la présence de nombreux éléments aléatoires, où en vol, un joueur pourra guider le vaisseau pendant que 2 autres s'attellent à utiliser une tourelle ou réparer la casse, pendant que le dernier évolue au sol.Le titre entrera en Early Access cette année aussi bien sur PC que Xbox Series, le temps pour l'équipe d'améliorer le projet et pourquoi pas de recruter de nouveaux talents intéressés par rejoindre des anciens de Hazelight () et Mojang, ainsi que le concepteur principal de