Encore une copieuse MAJ pour No Man's Sky

Increvable et incarnant toujours une leçon en matière de suivi,accueille en ce jour sa 27e mise à jour majeure sous le nom de « Orbital », se consacrant en partie à tout ce qui touche les stations, l'un des rares éléments à ne pas être générés procéduralement.Au programme, un rendu bien plus poussé et des intérieurs qui gagnent drastiquement en intérêt avec zones plus spacieuses, nouvelles activités, magasins et l'arrivée d'un éditeur de vaisseau (à vous d'en trouver les pièces au préalable) ainsi qu'un nouveau système de guildes dont les émissaires se trouveront justement au coeur des différentes stations.En voici la bande-annonce.