Monopoly GO : derrière l'énorme succès, des frais marketing pouvant financer à eux-seuls 2 AAA consoles

Faire percer un jeu mobile, même bon, c'est aujourd'hui très difficile et Square Enix le disait déjà il y a des années : la clé miracle, c'est le marketing, rien d'autres. D'où l'habitude de voir des publicités géantes de x jeu mobile squatter les secteurs du métro japonais.Et encore aujourd'hui, une donnée éloquente est venue pour montrer l'énorme différence de dépenses entre le mobile et les consoles : le développeur Scopely a révélé que si(une espèce deremixé) avait généré plus de 2 milliards de dollars en seulement 10 mois, les frais marketing se portent actuellement à environ 500 millions de dollars. Une somme colossale, liée au fait que les responsables ont fait le choix de campagnes de pubs régionalisées pour mieux toucher le public en fonction de tel ou tel pays.A titre de comparaison, si l'on se fit à la fuite des documents lors du leak Insomniac, avec 500 millions de dollars, on peut financeret, et il nous reste même 70 millions en petite monnaie.