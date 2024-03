Vindictus : du MMO à l'action-RPG solo

Une quinzaine d'années après la naissance du MMORPG, les sud-coréens de Nexon viennent de trouver une idée toute simple pour donner une nouvelle lumière à la franchise : en faire un nouveau jeu, cette fois orienté solo façon action-RPG.En lisant entre les lignes du communiqué et en jetant un coup d'oeil aux visuels, ça a une certaine odeur de Souls-like (mais avec une map, véritable hérésie pour certains), garanti sans monde ouvert et avec plusieurs personnages jouables, aucun éditeur d'avatar n'étant visiblement à l'ordre du jour. On n'en sait pas beaucoup plus hormis qu'un test pré-alpha sera lancé sur Steam du 13 au 18 mars pour commencer à prendre en compte les réflexions des intéressés, le lancement étant de toute façon bien éloigné de nous avec actuellement moins d'un an de chantier (hors phase de prototypes).Le PC est bien sûr concerné, tout comme les « consoles » sans plus de précisions.