No Rest for the Wicked : une nouvelle présentation de gameplay pour le prochain Moon Studios

C'est par IGN First que l'on en découvre davantage suravec une longue séquence de gameplay incluant un boss, le tout dans une ambiance esthétique venant prouver que Moon Studios () commence à s'adapter à d'autres perspectives. Et genres du coup vu que l'on passe d'un bond du MetroidVania à l'action-RPG.Le titre débutera sa carrière en Early Access sur Steam avec d'ailleurs un retard à l'allumage par le récent report du premier au second trimestre 2024. Une nouvelle présentation aura néanmoins lieu le 1er mars via le Wicked Inside Swowcase.