Une présentation plus complète pour Avowed

Après une remise en avant durant le dernier Developer_Direct,s'offre aujourd'hui une présentation plus fournie reprenant ce que l'on savait tout en y apportant de nouveaux détails, comme un focus sur la zone Shatterscarp suffisamment grande et travaillée, mais qui recèle une particularité : ce nouveau RPG Obsidian se veut tellement libre dans les choix et la progression que ceux qui vont rusher la campagne pourront bien ne jamais mettre un pied dans Shatterscarp. En bref, ça veut récompenser l'exploration autant que possible.On revient également sur le fait que vos choix/conséquences seront bien plus nombreux et importants que dans les précédentes productions du développeur, ou encore l'importance des compagnons qui auront autant de choses à dire que de valeur en combat.Bref, s'il y a du taf, tous les arguments annoncés renvoient forcément vers un récent « GOTY » et il faudra assumer une probable comparaison lors du lancement en fin d'année.