Suicide Squad : gameplay et retours de la presse

Durant la bêta fermée, c'était motus mais la Warner a organisé une preview plus complète deet parmi les retours de la presse US, on repart notamment grâce à VGC avec quelques vidéos de gameplay.Et pour ceux qui se demandent ce que ça vaut en apparence, c'est assez mitigé de part et d'autres du web, la plupart reconnaissant un sympathique rendu graphique et de la nervosité en plus de personnages vraiment différents à jouer, mais un aspect brouillon et surtout une philosophie multi ne révolutionnant rien, surtout à mille lieux de ce que l'on attendrait en temps normal de Rocksteady. C'est exactement l'avis de votre serviteur durant la bêta, mais nous verrons bien le 2 février si le miracle a lieu.