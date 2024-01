World of Demons (PlatinumGames) va disparaître à son tour du service Apple Arcade

Le deal entre Apple et PlatinumGames va prendre fin : la curiositélancé il y a bientôt 3 ans sur le service Apple Arcade va disparaître le 18 janvier, et ne pourra même plus être re-téléchargé à partir du 1er février.Bien entendu et comme à chaque fois dans ce genre de cas particulier (c'était aussi le cas avec Stadia fut un temps), va maintenant intervenir la grande interrogation du potentiel portage sur PC/consoles. Plusieurs ont déjà fait leur transition dontet peut-êtrequand Sakaguchi sera décidé, et tout dépendra au final de la bonne volonté de Platinum.