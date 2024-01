Dragon's Dogma II : 18 minutes de gameplay

IGN annonce couvrir l'actualité dedurant tout le mois de janvier, peut-être l'occasion de repartir avec de nouvelles informations ou anecdotes, et on débute de suite avec une bonne grosse vidéo de gameplay de 18 minutes pour montrer les capacités des classes Combattant, Voleur, Guerrier et Sorcier.Attendu pour le 22 mars prochain (PC, PS5, SX), ce deuxième épisode reposera sur les mêmes bases, forcément bien améliorées, dont le retour du système de « pions », donc des IA à recruter et à se partager avec la communauté pour compenser le fait que l'on parle d'une expérience purement solo.