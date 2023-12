Une petite vidéo supplémentaire pourpermettant à ILCA de montrer que durant vos balades dans le monde ouvert de cette adaptation de l'œuvre d'Akira Toriyama, vous bénéficierez de multiples véhicules dont ici le « Uniride », moins puissant qu'un mécha ou le tank de base, mais néanmoins bien plus mobile.Ce sera tout et non, toujours pas de date (PC, PS5, XS, PS4).