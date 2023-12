Face à l'approche de GTA VI, les anciens de Rockstar préparent eux leurs propres avenirs

Demain, internet tremblera, mais souhaitant prouver qu'il existe encore une vie après avoir abandonné, c'est par « pure coïncidence » que les deux principales teams d'anciens de Rockstar font un point actualité, en commençant cette fois par Leslie Benzies et sonSorte deou(du moins c'est le souhaite),se présente comme un gigantesque hub ouvert où chaque quartier fera office de thème pour via des portails partir dans des créations et bien entendu du partage. L'équipe, forte de 400 employés grâce aux sous de NetEase, annonce l'ouverture d'une grosse Alpha dès demain et ce jusqu'au 18 décembre (inscriptions).Le contenu n'a en revanche pas encore été évoqué, mais voici toujours un rapide aperçu en vidéo ce qu'il est possible de créer en « quelques heures » (un vrai « mini-jeu » demandera une dizaine de jours).Parallèlement, Dan Houser met en place ses plans d'avenir avec son studio, une boîte sous forme de maison-mère qui ne proposera pas que du JV. D'ailleurs, vu qu'il faudra du temps avant de voir un titre arriver sur nos consoles, Dan Houser annonce deux premiers projets sans rapport :(un roman graphique) qui suivra l'histoire de deux familles américaines au coeur d'un monde en déroute sur tous les plans, et, un thriller en format audio de 12 épisodes. Les deux arriveront l'année prochaine.Il faut prendre ces deux annonces comme de nouvelles licences pouvant possiblement connaître d'autres projets (JV, série TV, romans…) et on ne s'étonnerait même pas que tout cela se déroule dans un seul et même univers. Ce sera tout pour l'instant.