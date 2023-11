Resident Evil 4 Remake : le mode PSVR2 daté

Capcom tiendra parole en parvenant à livrer avant la toute fin d'année le mode PlayStation VR 2 de, et ce sera donc pour le 8 décembre via une mise à jour gratuite, détail toujours aussi cool quand on connaît le très bon travail d'adaptation de l'éditeur du coté de la réalité virtuelle.Une bonne et une mauvaise nouvelle : la mauvaise, c'est que le chapitre Separate Ways ne sera pas jouable en VR, et la bonne, c'est qu'une démo jouable sortira également le 8 décembre (début du jeu et stand de tir).