Batman Arkham Trilogy : le trailer Switch à J-3

Warner Bros vient nous rappeler que c'est le 1er décembre, donc vendredi, que sortira la version Switch de la trilogieincluant la totalité des bonus et DLC, et dont voici un trailer de lancement servant à remémorer cette époque lointaine où Rocksteady faisait des jeux solo. Et des bons en plus.Pour la forme, cette version inclura la tenue du film « The Batman », qui devrait d'ailleurs également être ajoutée aux autres supports vu la récente fuite.