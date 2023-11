Dragon's Dogma II prépare son propre Showcase

Au final, à 4 mois de la fin de l'année fiscale, le « grand AAA » mystère de Capcom ne serait-il tout simplement pas? Certes, c'était censé être un jeu encore non annoncé mais l'éditeur sachant jouer sur les mots, on garde une option sur cette suite qui vient justement de passer l'étape de certification et compte accélérer la communication avec son propre Showcase.Ce live de présentation vient en effet d'être annoncé pour le mardi 28 novembre à 22h00 (heure FR), avec 15 minutes de gameplay commentées par Hideaki Itsuno et Yoshiaki Hirabayashi. Une date peut-être ?