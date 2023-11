Bioware parle de Mass Effect 4, mais pas trop

Jouera t-on àsur cette génération de consoles ? La question peut se poser tant les choses progressent très lentement pour un titre annoncé il y a déjà 3 ans, et donc le « N7 » annuel ne nous permet de repartir qu'avec un concept-art et deux teasers bien peu éloquents (nouvelle héroïne/héros?), en plus d'une déclaration de la part du directeur Mike Gamble pour bien appuyer que nous parlons d'une vraie « suite » :Les voyants sont en tout cas au vert depuis la promesse de retour d'anciens vétérans de la franchise dont la directrice narrative Mary DeMarle, mais reste à sa voir quand nous en verrons la couleur (nous en sommes encore à la pré-production), et ce sera dans probablement très longtemps : avec 50 licenciements l'été dernier, la majorité de Bioware est focus surdont les rumeurs évoquent un nouveau report interne pour l'été 2024 dans le meilleur des mondes, mais déjà la perspective d'un nouveau décalage pour fin 2024… voire début 2025.