Diablo IV : confirmation de la première extension

Comme promis dès le départ par Blizzard, outre son principe saisonnier,recevra chaque année une ou deux extensions massives et donc payantes, et pour 2024, ce sera donc visiblement une seule puisque le désormais officialisése fera attendre jusqu'en fin d'année prochaine.Cette première extension fera évidemment suite au scénario principale avec un voyage vers les jungles de Kehjistan et une mise en avant de Méphisto, bien connu des fans de la franchise. C'est pour l'heure les seules informations confirmées, mais elles font du coup lien avec des rumeurs encore plus éloquentes : nouvelle classe (mélange guerrier/druide), système de mercenaires à recruter et arrivée du premier Raid.