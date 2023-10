Quantum Error : trailer de lancement

Après un certain temps de retard,arrive à terme comme l'atteste le trailer de lancement que voici, résumant rapidement la situation : dans un futur plus ou moins proche, l'IA fait partie du quotidien et la plus grosse entreprise de la planète, Monad, va encore plus loin en mettant en place une IA qui va carrément « juger » l'utilité ou non des gens par exemple dans le monde du travail. Tout part en sucette lorsque le centre de recherche quantique de Monad est victime d'un gigantesque incendie, conduisant vous et votre équipe de pompier à vous rendre sur place.Sortie prévue le 3 novembre sur PlayStation 5 (dès le 31 octobre en cas de précommande numérique). Des versions PC et Xbox Series arriveront par la suite.