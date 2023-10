Dragon Quest X : encore un nouvel espoir ?

Plus de 15 ans après son lancement initial sur Wii au Japon, des fans de la franchise pourront « peut-être » prochainement profiter dedans une langue un peu plus accessible, donc au moins l'anglais. Et puis, on parle évidemment de la version solo dite « Offline » lancée plus récemment sur l'archipel.Pourquoi cette soudaine nouvelle hypothèse ? Parce que Square Enix vient d'en annoncer la localisation sur d'autres territoires asiatiques (Chine et Corée) pour le printemps 2024, et il arrive souvent dans ce genre de cas que l'anglais soit ajouté dans les sous-titres. Plus important encore comme indice : l'éditeur ne parle que des versions PC/PS5/PS4, ce qui pourrait vouloir dire qu'à l'instar de, c'est directement Nintendo qui prendrait en charge la version Switch en dehors du Japon, pour pourquoi pas ENFIN toucher les territoires occidentaux.On croise les doigts, malgré sa tronche de jeu 3DS HD.