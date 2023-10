Jujutsu Kaisen : Cursed Clash confirme sa date avec trailer et éditions spéciales

Comme leaké hier et dans la vague d'informations autour des futurs produits édités par Bandai Namco (saufet l'extension de…), la date de lancement desera bien pour le 2 février 2024, avec trois éditions :Standard Edition (59,99€) :- Le jeu de base- Pas oublier le set de skins en bonus de précommandeDigital Deluxe Edition (79,99€)- Le jeu de base (en numérique)- Pas oublier le set de skins en bonus de précommande- Un DLC encore non spécifié- Un mini-jeu de baseballDigital Ultimate Edition (99,99€)- Le jeu de base (en numérique)- Pas oublier le set de skins en bonus de précommande- Un DLC encore non spécifié- Un mini-jeu de baseball- Un deuxième pack de skins- OST & Artbook numériquesCollector Edition en physique (79,99€) :- Le jeu de base (en numérique)- Pas oublier le set de skins en bonus de précommande- Un wall scroll (22x12) par Gege Akutami- Exclusive au store de Bandai Namco