Halo Infinite : préparation de la Saison 5 avec Extraction, Baptême du Feu et intégration de l'IA en Forge

On ne parlera probablement plus jamais de la campagne solo/coop de, mais le multi continue de survivre avec une communauté plus restreinte qu'à l'époque mais néanmoins régulière, et en attendant de voir ce que pourra donner le mode Battle Royale en rumeur, le titre accueillera sa Saison 5 le 17 octobre comme vient de le déclarer 343 Industries avec cette bande-annonce décrivant le contenu suivant :- Nouveau Battle Pass- Retour du mode Extraction (tiré demais avec refonte)- Deux nouvelles cartes Arena- Nouveaux éléments cosmétiques en lien avec les Floods- Possibilité maintenant de gagner de l'xp Battle Pass en parties personnalisées- Intégration de l'IA dans la Forge pour concevoir des modes PVE- Retour du Baptême de Feu (dans le courant de la Saison)