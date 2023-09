VR : trailer version longue de Resident Evil 4 + aperçu d'Assassin's Creed Nexus avant l'event Quest

Un peu d'actu VR en ce petit matin bien gris, où l'on a d'un côté Capcom qui dans le cadre du TGS apporte une version longue du trailer « PSVR2 » de, mode qui débarquera dans le courant de cet hiver via une MAJ gratuite sur PlayStation 5 alors qu'est sorti hier (sur chaque support) le DLC payantDe l'autre, Ubisoft qui n'a pas la patience d'attendre l'event Quest de la semaine prochaine pour dévoiler, le spin-off qui proposera trois territoires pour autant de personnages jouables : Ezio (ACII), Connor (ACIII) et Kassandra (AC Odyssey).Sortie prévue le 16 novembre sur Quest 2, 3 et Pro.