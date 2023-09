Bye Sweet Carole nous montre sa classe esthétique avec une première présentation de gameplay

Les premiers visuels delaissait déjà entrevoir du très bon sur le plan esthétique avec ce style façon films d'animation d'une époque lointaine, et cette première présentation de gameplay confirme les belles intentions du studio italien pour ce jeu de survie aussi minimaliste qu'attirant.Prenez juste en compte qu'il s'agit d'un build loin d'être définitif, d'ailleurs dénué de doublage pour le moment (uniquement anglais et italien pour la version finale nous précise t-on) et on a hâte de voir le résultat courant 2024, sur tous les supports.