Un trailer pour la compilation Double Dragon

Arc System Works nous rappelle qu'après avoir prêté les droits deà Modus Games pour le rogue, la vieille licence de beat'em all s'offrira une compilation pour ceux qui souhaitent se faire une culture, illustrée avec le trailer ci-dessous et proposant le contenu suivant :Sortie prévue le 9 novembre avec version boîte (à 30 ou 40 balles, le prix européen reste à spécifier) et il est dommage que pour le fun, une poignée de mains avec Microsoft n'ait pas été effectuée pour ajouter le cross-over