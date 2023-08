Granblue Fantasy ReLink : cinq minutes de gameplay issues de la démo GamesCom

avait déjà eu droit à sa bande-annonce et une date de sortie surprise (ok, le projet remonte mais on ne s'attendait pas à cette info de suite), mais Cygames ne voulait pas fermer les portes de la GamesCom sans une nouvelle vidéo de gameplay issue de la démo proposée sur place.Action-RPG jouable aussi bien en solo que jusqu'à 4 en coopération, cette nouvelle adaptation d'une prestigieuse licence mobile sortira le 1er février 2024 sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.