Assassin's Creed Mirage : le nouveau trailer avec doublage arabe

Retour suravec le trailer de la GamesCom imposant un léger mea culpa : on s'attendait à du trailer Live ou CG, mais on repart au moins avec du temps réel (à défaut du gameplay), et le fait que Ubisoft proposera pour la première fois dans l'histoire de la série un doublage arabe, en adéquation avec le contexte de cet épisode.Passé GOLD avec tellement d'avance que cela aura poussé l'éditeur à modifier la date de lancement,sortira le 5 octobre sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.