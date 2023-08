Frontier va placer Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin le 17 novembre

Bien décidé à laisser derrière lui ces deux relatifs échecs commerciaux en date, Frontier Developments va apporter du lourd le 17 novembre, date choisie pour le lancement du très attendu STRUn titre a donné de ses nouvelles pendant la GamesCom avec cette nouvelle bande-annonce confirmant une troisième faction (les Hantenuits) et le nouveau mode Conquête qui viendra épauler la grosse campagne solo et le multi classique en 1V1 et 2V2.Conquête consistera en du 1V1 mais sur une carte bien plus vaste où la mise au point de vos armées et de votre avancée sera soumis à l'aléatoire, aux défis secondaires et aux modificateurs. Notez néanmoins que si le lancement d'une partie peut donc être sujet à l'inconnu, chaque style (défis, modificateurs, etc) générera un numéro de référence qui peut ensuite être réutilisée pour refaire la même chose.