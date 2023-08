Lies of P : le trailer de la GamesCom

Tout le monde ne sera pas présent à la conférence GamesCom et comme d'autres,effectue sa communication à part en balançant son nouveau trailer dédié au salon, sans forcément avoir besoin de démo vu qu'une est déjà disponible depuis quelques semaines sur les stores.Souls-like assumé réinterprétant le mythe de Pinocchio à la sauce dark, cette expérience coréenne arrivera le 19 septembre prochain, sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, en plus de la proposition Day One dans le Game Pass.