Outcast ''2'' redonne enfin de ses nouvelles

Les choses avancent pour, il y avait intérêt après un an de silence, et le dernier showcase de THQ Nordic a donc permis de faire un nouveau point sur cette suite qui commence à avoir une certaine gueule graphique malgré son statut de AA et le fait qu'il tourne encore sous Unreal Engine 4.Un jeu totalement ouvert d'entrée de jeu pour laisser notre héros Cutter Slade évoluer comme bon lui semble à travers les biomes que ce soit sur terre, dans les airs avec son jetpack et même sous l'eau, grimpant en puissance au fil de son exploration et dans son aide aux différents villages.Toujours pas de date de sortie en revanche (PC, PlayStation 5, Xbox Series).