Enchanted Portals a enfin sa date de sortie

S'amuser à plagiern'a pas été sans conséquences pour le développement du petit: un jeu reporté faute d'éditeurs puis deux échecs de suite sur Kickstarter avant que l'éditeur Perp Games ne vienne à l'aide du studio Xixo.Le chantier touche désormais à sa fin et on nous annonce un lancement en 3 temps :- le 6 septembre sur PC, PS5, XSX et Switch- avant la fin d'année sur PS4 & One- le 28 septembre en boîte sur PS5Et un trailer de plus pour fêter ça.