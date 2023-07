Mortal Kombat 1 : nouveau Story Trailer + confirmation des 3 guests du Kombat Pack

Des nouvelles sont tombées pouravec pour commencer un nouveau Story Trailer destiné à confirmer 3 nouveaux personnages jouables au casting du lancement (Li Mei, Tanya et Baraka) ainsi que 2 Kameo supplémentaires, plus précisément Darrius et un certain Goro.L'autre annonce, c'est celui du contenu du premier « Kombat Pack » avec officialisation des 3 guests préalablement leakés :- Quan Chi- Ermac- Takeda- Peacemaker (guest, DC Comics)- Omni-Man (guest, Invincible)- Homelander (guest, The Boys)- Ferra- Johnny Cage (feat. Skin Jean-Claude Van Damme)- Khameleon- Mavado- TremorSortie prévue le 19 septembre (PC, PS5, XSX, Switch), avec des éditions Premium et Kollector incluant le Kombat Pack précité.