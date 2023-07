Assassin's Creed Mirage continue d'expliquer ses intentions avec une nouvelle vidéo

Ubisoft aura mis un moment à enclencher la communication surmais depuis, on ne les arrête plus et en voici une nouvelle vidéo expliquer à ceux qui n'ont pas faitqui est Basim, et à ceux qui n'ont rien suivi pourquoi cet épisode incarne une sorte de retour aux sources aussi bien sur l'esthétique que sur la progression, se débarrassant des composantes RPG pour privilégier le skill et l'ingéniosité (il y a tout de même un arbre de compétences).Lancement prévue le 12 octobre sur PC, PlayStation et Xbox, une fois encore en cross-gen.