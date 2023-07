Persona 3 Reload : trailer et quelques visuels

Présent à l'Anime Expo 2023, Atlus a livré des nouvelles deavec quelques visuels mais surtout un trailer destiné à nous montrer le nouveau doublage US, donc le truc qui passera au-dessus de la tête de la team VO. Le choix sera de toute façon laissé à chacun.Ce remake de, malheureusement sans le contenu FES une fois de plus, sortira début 2024 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), sans oublier la désormais habituelle proposition D1 dans le Game Pass.