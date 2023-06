Everybody's 1-2 Switch : la bande-annonce de sortie

Le très sympathique Nintendo Direct de juin ne doit pas nous faire oublier que la prochaine sortie Switch sera, l'une des rares productions de la firme du plombier sur laquelle on ne préfère rien parier niveau ventes.Mais pour les intéressés, en voici une bande-annonce pour rappeler son lancement ce vendredi, avec des épreuves heureusement plus travaillées, du multi jusqu'à 8 en sortant vos joycons, et même jusqu'à 100 si vous utilisez vos téléphones. Idéal pour un Bingo New Gen.